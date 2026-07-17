Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже вызвало оживленное обсуждение.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области продолжается, сообщает Politeka.net.

В Павлограде готовят новые расценки на водоснабжение, водоотвод и обращение с бытовыми отходами, тогда как в Кривом Роге жители уже получают счета с обновленными суммами.

Проект решения исполнительного комитета Павлоградского городского совета предусматривает установку стоимости централизованного водоснабжения на уровне 84,01 гривны за кубометр. Услугу водоотвода предлагают оплачивать по тарифу 29,46 гривны. Обе суммы уже содержат НДС.

Отдельно планируется пересмотреть оплату за управление бытовыми отходами, которые будет обслуживать ООО «ЭКО-КОММУНТРАНС». В случае утверждения, новые расценки начнут действовать с 1 августа 2026 года, а предыдущий документ утратит силу.

Компанию обяжут заблаговременно уведомить потребителей об изменениях. Также предусмотрено начисление только за фактически выполненные работы и проведение перерасчета, если их качество не будет отвечать установленным требованиям.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже вызвало оживленное обсуждение среди жителей Кривого Рога . После увеличения стоимости централизованного водоснабжения до 78,47 гривны за кубометр часть горожан сообщила о значительном росте сумм в платежках.

Некоторые потребители предполагают, что в счета могли включить предварительную задолженность или выполнить корректировку за прошлые периоды. Именно поэтому они планируют обратиться к предприятию для получения официальных пояснений.

Кроме этого, законность новых расценок в настоящее время обжалуется в судебном порядке. После объявления об изменении стоимости жители зарегистрировали электронную петицию с призывом пересмотреть принятое решение.

Последующие изменения будут зависеть от выводов суда и решений органов местного самоуправления, которые определят дальнейший порядок применения обновленных тарифов.

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