Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области можно найти в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области продолжают предлагать владельцы домов и квартир, которые готовы предоставить убежище переселенцам на разных условиях, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть предложения в Новоодесском и Доманевском районах, а также в Николаеве.

Один из домов расположен в селе Новопетровское Новоодесского района. Жилье после ремонта рассчитано на троих жителей. Владелец ищет семью или мужчину, которые смогут ухаживать за хозяйством. Кроме проживания предлагается ежемесячная оплата за благоустройство территории. Возле усадьбы около двух гектаров земли, где планируют создать виноградник, а в перспективе — реализовать проект минивинодельческого и глемпинг-комплекса.

Еще одно предложение доступно в Николаеве. Владелица ищет порядочную женщину, которая нуждается в временном убежище и сможет помогать пожилой женщине с инвалидностью первой группы. Проживание и коммунальные услуги предоставляются бесплатно. Будущие жители выделяют отдельную комнату и лоджию в квартире, расположенной в районе стадиона и Яхт-клуба.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области можно найти и в селе Богдановка Домановского района. Там предлагается дом с двумя жилыми комнатами, кухней, санузлом, твердотопливным котлом, холодильником и электроплитой. Дом рассчитан на трех человек.

Владелец отмечает, что жилье требует постоянного присутствия жителей, поскольку семья находится за пределами страны или проходит службу. Предпочтение отдается людям, имеющим опыт проживания в сельской местности и умеющим пользоваться печным или твердотопливным отоплением.

Специалисты рекомендуют перед заселением уточнять все условия напрямую с владельцами, обсуждать возможные обязанности и проверять актуальность объявлений. Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому заинтересованным советуют не откладывать обращение.

Источник: Допомагай

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