Денежное пособие для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области может предоставляться параллельно с другими видами государственной поддержки.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области остается одним из направлений социальной поддержки населения, сообщает Politeka.net.

В то же время Пенсионный фонд Украины напоминает о возможности получения отдельной единовременной компенсации гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии во время исполнения служебных обязанностей.

Информацию об этом предоставляет Кропивницкий городской совет .

По информации Кропивницкого городского совета, максимальный размер такой выплаты может составить 1 миллион гривен. Она предусмотрена особым законом для определенных категорий работников.

Право на компенсацию имеют сотрудники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, получившие ранения, контузию, увечье или заболевание во время выполнения профессиональных обязанностей на территориях боевых действий или в районах, подвергавшихся обстрелам после 24 февраля 2022 года.

В то же время, денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области может предоставляться параллельно с другими видами государственной поддержки, если человек отвечает условиям различных программ. Единовременную компенсацию назначают исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Размер денежных средств зависит от установленной группы инвалидности. Для лиц с инвалидностью I группы предусмотрено 800 тысяч гривен, ІІ группы - 500 тысяч, ІІІ группы - 200 тысяч гривен. В случае гибели работника, его семья имеет право получить 1 миллион гривен.

Получателями могут стать дети, супруги, родители, внуки в определенных законом случаях, лицо, проживавшее с погибшим одной семьей без официального брака при наличии судебного решения, а также иждивенцы.

Для оформления необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на назначение компенсации. После проверки материалов принимают решение о начислении выплаты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: чего ожидать от ситуации в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: стало известно об условиях