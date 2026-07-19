Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне в різних форматах.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників помешкань у місті та навколишніх населених пунктах, які готові безоплатно приймати людей, що були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Для проживання пропонують приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох осіб. Оселя забезпечена газом і водою, однак потребує косметичного ремонту. Санвузол облаштований на подвір'ї, ванної кімнати немає.

Поряд із будинком є господарські споруди, погріб і земельна ділянка. Неподалік розташовані ліс та озеро, а відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів.

Ще одну пропозицію можна знайти безпосередньо в обласному центрі. Власник готовий надати трикімнатну квартиру жінці з дитиною. Помешкання обладнане необхідною побутовою технікою, а також допускається проживання разом із домашніми тваринами.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне й у форматі окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Такий варіант розрахований на жінку, яка зможе допомагати літній господині з повсякденними справами. Постійний догляд при цьому не потрібен.

Фахівці рекомендують перед заселенням уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити можливий термін перебування, обговорити всі важливі деталі з власниками та перевірити актуальність оголошення.

Перелік доступних пропозицій регулярно оновлюється, тому переселенцям радять не відкладати звернення, адже окремі варіанти знаходять нових мешканців упродовж короткого часу.

Джерело: Допомагай

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