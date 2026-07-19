Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье, прежде всего, ориентирована на определенные категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжает предоставляться в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», реализуемой благотворительной организацией «Каритас», сообщает Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на восстановление поврежденных жилищ людей, пострадавших из-за последствий боевых действий.

Проект предусматривает частичное восстановление домов и квартир, чтобы жильцы могли вернуться в безопасные условия без необходимости полной реконструкции. В первую очередь рассматривают объекты, которые можно оперативно привести в надлежащее состояние.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

В рамках программы производят замену окон и дверей, ремонтируют кровлю, перекрытия, а также при необходимости восстанавливают системы электро- и водоснабжения. Все работы направлены на обеспечение пригодности жилья для проживания.

Подать заявку могут владельцы недвижимости, поврежденной после 24 февраля 2022 года. Для участия необходимо подтвердить право собственности и удовлетворять определенным критериям отбора.

В то же время гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье прежде всего ориентирована на пожилых людей, одиноких граждан, внутренне перемещенных лиц и семьи, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Предусмотрены два формата поддержки. Первый позволяет получить финансовый грант для самостоятельного проведения ремонта, второй – выполнение необходимых работ силами подрядных организаций, сотрудничающих с благотворительным фондом.

Организаторы отмечают, что главная цель проекта - восстановление безопасного жилья для пострадавших домохозяйств. Дальнейшее расширение программы будет зависеть от финансирования и количества заявок.

Специалисты рекомендуют регулярно проверять официальные объявления, ведь условия участия и перечень общин, охватываемых инициативой, могут обновляться.

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