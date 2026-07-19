Жителям Черниговской области показали, какими будут графики отключения света в неделю с 20 по 26 июля.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 20 по 26 июля продлятся по отдельным адресам, пишет Politeka.net.

Жителей Черниговской области предупредили о графиках отключения света на неделю с 20 по 26 июля. Такие плановые ограничения электроснабжения вводятся путем проведения плановых ремонтных и профилактических работ на энергетической инфраструктуре.

По данным АО «Черниговоблэнерго», 20.07.2026 с 08:00 до 20:00 не будет электричества в населенном пункте Кулыкивка. На время проведения плановых работ электроснабжение временно прекратят по десяткам адресов:

А.Галушко — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 4а, 50, 52, 7а

Амосова — 1, 53, 19Б, 24Б/2

Амосова — 1, 53, 19Б, 24Б/2 Б. Хмельныцького — 2, 2а, 3, 3А, 4, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9Б, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 48а, 49, 50, 52, 54, 54а, 66

Вышнева — 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Героив Чорнобыля — 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Гетьманська — 1а, 1в, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 12а, 14, 14а, 14б, 16

Журавка — 1, 1а

Лугова — 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б

Мыру — 1а, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 35, 37, 39, 39а, 39б, 40А, 43, 45, 45А, 45А/2–45А/60 (згідно з переліком), 47, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 65, 71, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 86а, 88, 88а, 90, 90а, 90б, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 98А, 99, 101, 103, 104А, 105, 107, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 157а, 159, 159а, 159Б, 160, 161, 162, 163, 164а, 168, 168б, 170, 171а, 172, 172а, 174, 174б, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 186а, 188

Мыру 2-й — 6, 10

М.М. Амосова — 2–56, 16/2, 17б, 18а, 19а, 20А, 24а, 31а, 37а, 48а, 50а, 56А

Мурзы — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 37, 38, 40, 42, 42а, 44, 46

Набережна — 3, 4, 4а, 4Б, 4в, 5, 6а, 8, 9б, 9В, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 22Б, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38

Незалежности — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 21в, 21Г, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65

Озерна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21

Перемогы — 1

Пирогова — 9, 16, 26

Польова — 1, 2, 5, 18

Свободы — 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 4, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 19б

Т.Г. Шевченка — 3, 4, 7, 13–115, 17а, 19а, 26а, 47А, 47б, 55а, 66б, 68а, 68в, 71а, 72а, 72б, 72В, 72г, 87а, 96а

Шевченка — 1, 1а, 4, 5, 6, 9А, 11А, 58А, 59, 68, 168

22.07.2026 года с 09:00 до 19:00 не будет электричества в городе Остер. Здесь ремонтные бригады будут работать из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. Временно без света останутся отдельные адреса:

Бондаревская - 2А

Довженко - 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 45, 45А

Оболонскька - 1А, 7

23.07.2026 года с 09:00 до 19:00 будут выключать электричество села Бабарыкы, однако свет исчезнет только по отдельным адресам:

Б. Хмельныцького — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 15, 19, 21, 25

Квитнева — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Комсомольська — 3

Нова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29

Селянська — 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23

Франка — 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

Центральна — 4, 6, 6А, 8, 9, 9А, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 43

пров. Б. Хмельныцького — 1, 2, 6, 7, 8, 9

пров. Селянськый — 4, 5, 7, 10.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь в 1500 гривен: кому из пенсионеров в Черниговской области удвоят выплаты.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черниговской области: в ближайшее время цены могут стать другими.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: сколько можно получить в таком случае.