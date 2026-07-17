Подорожание проезда в Днепропетровской области официально вступило в силу в Самаре, где исполнительный комитет утвердил новые тарифы на автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения, сообщает Politeka.net.

После принятия решения стоимость поездки по территории общины выросла с 20 до 25 гривен. Именно этими маршрутами ежедневно пользуются работники, студенты и другие жители, которые ездят на работу, обучение или по своим делам.

Изменения коснулись и направления Самар - Днепр. Теперь за одну поездку пассажирам придется платить 70 гривен, что увеличит расходы для тех, кто регулярно курсирует между двумя городами.

Информацию об этом предоставляет Самаровский городской совет . В местной администрации пояснили, что пересмотр стоимости связан с увеличением расходов на горючее, ремонтом автобусов, техническим обслуживанием и обеспечением стабильной работы транспортной системы.

В то же время, подорожание проезда в Днепропетровской области перевозчики называют вынужденным решением, которое должно помочь сохранить регулярное транспортное сообщение и избежать сокращения количества рейсов.

По словам представителей отрасли, дополнительные поступления позволят поддерживать выполнение утвержденных графиков даже на маршрутах с небольшим пассажиропотоком, где расходы зачастую превышают доходы.

Обновленные цены уже используют все операторы, работающие на соответствующих направлениях. В городских властях не исключают, что вопросы тарифов могут пересмотреть повторно, если себестоимость перевозок и дальше будет расти.

Пассажирам советуют перед поездкой уточнять актуальную сумму оплаты у водителя или представителя перевозчика. Это поможет избежать недоразумений при посадке и лучше спланировать собственные расходы.

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