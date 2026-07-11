Подорожание проезда в Днепропетровской области продолжается, ведь в Самаре официально утвердили новые тарифы на автобусные маршруты городского и пригородного сообщения, передает издание Politeka.
Решение принял исполнительный комитет, после чего обновленные расценки вступили в силу.
Теперь поездка по территории общины стоит 25 гривен вместо предыдущих 20. Именно этими маршрутами ежедневно пользуются работники, студенты и другие пассажиры, которые передвигаются по городу по повседневным делам.
Изменились и условия для направления Самар – Днепр. Теперь за один рейс необходимо оплатить 70 гривен. Для людей, регулярно ездящих между населенными пунктами, такие изменения означают дополнительные расходы.
В местной администрации объяснили пересмотр стоимости увеличением расходов на горючее, ремонт автобусов, техническое обслуживание и обеспечение стабильной работы транспорта. Конкретно экономические причины стали главной предпосылкой принятого решения.
Перевозчики отмечают, что без корректировки тарифов существовал риск сокращения рейсов, прежде всего, на направлениях с небольшим пассажиропотоком. Дополнительное финансирование, по их словам, поможет сохранить регулярность движения.
Подорожание проезда в Днепропетровской области должностные лица связывают с необходимостью поддержать непрерывное транспортное сообщение и обеспечить выполнение утвержденных маршрутов.
Обновленные расценки уже действуют для всех операторов, осуществляющих перевозку. В городских властях также допускают, что вопросы тарифов могут пересмотреть повторно, если себестоимость услуг и дальше будет расти.
Перед поездкой пассажирам советуют уточнять актуальную оплату непосредственно у перевозчика во избежание недоразумений при посадке.
Источник: pdshl_novik
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