Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області офіційно набуло чинності у місті Самар, де виконавчий комітет затвердив нові тарифи на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення, повідомляє Politeka.net.

Після ухвалення рішення вартість поїздки територією громади зросла з 20 до 25 гривень. Саме цими маршрутами щодня користуються працівники, студенти та інші мешканці, які їздять на роботу, навчання або у власних справах.

Зміни торкнулися й напрямку Самар — Дніпро. Відтепер за одну поїздку пасажирам доведеться сплачувати 70 гривень, що збільшить витрати для тих, хто регулярно курсує між двома містами.

Інформацію про це надає Самарівська міська рада. У місцевій адміністрації пояснили, що перегляд вартості пов'язаний зі збільшенням витрат на пальне, ремонт автобусів, технічне обслуговування та забезпечення стабільної роботи транспортної системи.

Водночас Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області перевізники називають вимушеним рішенням, яке має допомогти зберегти регулярне транспортне сполучення та уникнути скорочення кількості рейсів.

За словами представників галузі, додаткові надходження дозволять підтримувати виконання затверджених графіків навіть на маршрутах із невеликим пасажиропотоком, де витрати часто перевищують доходи.

Оновлені розцінки вже застосовують усі оператори, які працюють на відповідних напрямках. У міській владі не виключають, що питання тарифів можуть переглянути повторно, якщо собівартість перевезень і надалі зростатиме.

Пасажирам радять перед поїздкою уточнювати актуальну суму оплати у водія або представника перевізника. Це допоможе уникнути непорозумінь під час посадки та краще спланувати власні витрати.

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