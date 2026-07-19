График отключения воды в неделю с 20 по 26 июля в Днепре касается не всех.

График отключения воды на неделю с 20 по 26 июля в Днепре предусматривает ограничение централизованного водоснабжения части должников частного сектора Амур-Нижнеднепровского района, сообщает Politeka.net.

По информации КП « Днепроводоканал », работы продлятся с 20 по 24 июля. Они будут касаться абонентов, накопивших значительную задолженность за полученные услуги.

Общая сумма неуплаченных средств превышает 439,7 тысяч гривен. В перечень попали домовладения на улицах Алуштинской, Березановской, Белградской, Ветряной, Двухлетней, Конноспортивной, Лейтенанта Роя, Межовой, Моторной, Афанасия Ковпака, Перевоз, Передовой, Шефской, Широкой, Шлюзовой и Юрия Лисня.

Самый большой долг зафиксировали среди отдельных потребителей на улице Ветряной, где сумма превышает 92 тысяч гривен. Значительные начисления также имеют жители улицы Юрия Лисняка, которые задолжали более 62 тысяч гривен.

В то же время график отключения воды на неделю с 20 по 26 июля в Днепре не касается потребителей, своевременно оплачивающих счета или оформивших договор реструктуризации задолженности.

В предприятии призывают горожан не накапливать долги. Если полностью погасить сумму сразу невозможно, рекомендуют обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районные абонентские службы для оформления реструктуризации на удобный срок.

Актуальные адреса сервисных центров и график работы обнародованы на официальном сайте КП «Днепропроводоканал». Там также можно получить дополнительную информацию о порядке погашения задолженности и возобновлении водоснабжения.

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