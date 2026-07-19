Графік відключення води на тиждень з 20 по 26 липня в Дніпрі стосується не всіх.

Графік відключення води на тиждень з 20 по 26 липня в Дніпрі передбачає обмеження централізованого водопостачання для частини боржників приватного сектору Амур-Нижньодніпровського району, повідомляє Politeka.net.

За інформацією КП «Дніпроводоканал», роботи триватимуть із 20 до 24 липня. Вони стосуватимуться абонентів, які накопичили значну заборгованість за отримані послуги.

Загальна сума несплачених коштів перевищує 439,7 тисячі гривень. До переліку потрапили домоволодіння на вулицях Алуштинській, Березанівській, Бєлградській, Вітряній, Дворічній, Кінноспортивній, Лейтенанта Роя, Межовій, Моторній, Опанаса Ковпака, Перевіз, Передовій, Шефській, Широкій, Шлюзовій та Юрія Лісняка.

Найбільший борг зафіксували серед окремих споживачів на вулиці Вітряній, де сума перевищує 92 тисячі гривень. Значні нарахування також мають мешканці вулиці Юрія Лісняка, які загалом заборгували понад 62 тисячі гривень.

Водночас графік відключення води на тиждень з 20 по 26 липня в Дніпрі не стосується споживачів, які своєчасно оплачують рахунки або оформили договір реструктуризації заборгованості.

У підприємстві закликають містян не накопичувати борги. Якщо повністю погасити суму одразу неможливо, рекомендують звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або районних абонентних служб для оформлення реструктуризації на зручний термін.

Актуальні адреси сервісних центрів і графік їхньої роботи оприлюднені на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал». Там також можна отримати додаткову інформацію щодо порядку погашення заборгованості та відновлення водопостачання.

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