Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные сервисы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье продолжает оставаться доступным благодаря частным инициативам и специализированным онлайн-ресурсам, где регулярно появляются новые предложения для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Один из актуальных вариантов расположен в селе Вольнокурьяновское Запорожского района, примерно в 30 километрах от областного центра. Владелец готов бесплатно предоставить отдельную комнату женщине, имеющей статус внутренне перемещенного лица.

Проживание рассчитано на одного человека без ограничений по продолжительности. Хозяин отмечает, что ищет женщину в возрасте от 27 до 45 лет без вредных привычек, которая по возможности будет помогать повседневным домашним делам.

Дом имеет три комнаты, одна из которых проходная. Отопление печное, поэтому запас дров нужно заготавливать без помощи других. Санузел обустроен во дворе, а готовить еду можно на печи или газовом баллоне.

Дом обеспечен интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой и микроволновой печью. На территории также содержатся домашние животные, о чем будущим жителям сообщают заранее.

Владелец отмечает, что при необходимости поможет с продуктами первой необходимости и оформит справку о проживании, которая может потребоваться для решения административных вопросов.

В то же время Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные сервисы. Среди самых известных — платформы «Убежище», «Помогай» и телеграмм-бот «Турботник», где регулярно обновляют объявления и контакты для связи.

Специалисты рекомендуют перед заселением тщательно проверять условия проживания, уточнять все важные детали, подтверждать актуальность предложения и пользоваться только проверенными источниками информации. Это поможет избежать недоразумений и сделать переезд максимально безопасным.

Источник: Допомагай, Дія

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