Работа для пенсионеров в Винницкой области остается доступной в разных сферах, а работодатели продолжают открывать вакансии для людей постарше с разным профессиональным опытом, сообщает Politeka.net.

Одно из предложений опубликовала сеть автозаправочных комплексов в Ладыжине. Компания ищет младшего оператора АЗС с оплатой от 11,5 тысяч гривен плюс чаевые. Основные обязанности включают заправку автомобилей, помощь клиентам при выборе горючего и поддержание порядка на территории. Трудоустройство официальное, предусмотрены социальные гарантии и медицинское страхование.

Еще один вариант доступен в Виннице для кандидатов, любящих работать с детьми. Агентство подбирает нянь с зарплатой от 15 до 30 тысяч гривен. От претендентов ожидают педагогическое или медицинское образование или практический опыт ухода за детьми. Формат занятости может быть как полным, так и частичным.

В то же время работа для пенсионеров в Винницкой области представлена ​​вакансией швеи на современном производстве. Предприятие предлагает доход от 20 до 35 тысяч гривен, официальное оформление, стабильную загрузку и комфортные условия труда. Основной задачей станет пошив тактической одежды и аксессуаров с использованием промышленного оборудования.

Специалисты рынка труда отмечают, что все большее число компаний готовы привлекать людей пенсионного возраста, оценивая ответственность, профессиональные навыки и желание работать. Благодаря этому, претенденты могут выбирать между сферой обслуживания, уходом за детьми или производственными специальностями в зависимости от собственного опыта.

Кандидатам советуют внимательно ознакомляться с требованиями работодателей, чтобы подобрать вакансию, наиболее отвечающую их навыкам и ожиданиям.

Источник: work.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Винницкой области: что происходит на рынке.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как искать для себя дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о ключевых изменениях в транспорте.