Работа для пенсионеров в Винницкой области доступна в разных сферах, а работодатели все чаще приглашают к сотрудничеству кандидатов постарше, сообщает Politeka.

Компании предлагают официальное трудоустройство, конкурентную оплату труда и дополнительные социальные гарантии, не выдвигая жестких возрастных ограничений.

В Жмеринке одно из заведений питания производит набор поваров с зарплатой от 18 до 20 тысяч гривен. Рассматривать готовых даже претендентов без предыдущего опыта, поскольку необходимые навыки учат уже во время работы. Работникам также предлагают бесплатное питание, доставку на дом после смены и возможность проживания.

Еще одна вакансия открыта в Виннице, где большой автомобильный центр ищет работника для уборки помещений. Уровень оплаты составляет от 15 до 17 тысяч гривен. Работодатель гарантирует официальное оформление, полный социальный пакет, необходимое оборудование для работы и комфортные условия труда.

Также работа для пенсионеров в Винницкой области в сфере пассажирских перевозок. Служба такси предлагает сотрудничество водителям с личным транспортом. Ожидаемый доход может составлять от 30 до 35 тысяч гривен в месяц в зависимости от количества исполненных заказов. Среди преимуществ – гибкий график, бонусные программы и скидки на топливо.

Эксперты рынка труда отмечают, что украинские работодатели все чаще открывают вакансии для людей пенсионного возраста. Основными преимуществами таких кандидатов считают ответственность, дисциплинированность и готовность качественно выполнять поставленные задачи.

Специалисты также отмечают постепенное увеличение количества предложений для старших работников, ведь их опыт и профессиональные навыки остаются востребованными во многих отраслях.

Источник: work.ua

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