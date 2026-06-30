В этом контексте дефицит продуктов в Винницкой области рассматривается как часть общеукраинской тенденции по сокращению овощных запасов.

Дефицит продуктов в Винницкой области на фоне удорожания моркови в Украине фиксируют аналитики, отмечая рост стоимости прошлогодних корнеплодов из-за сокращения запасов и повышенного спроса, передает издание Politeka.

По данным EastFruit, в течение недели цены на продукцию предыдущего сезона снова пошли вверх. Сейчас производители реализуют товар в пределах 13–20 грн за килограмм, что примерно на треть больше чем в конце предыдущего недельного цикла. Основным фактором называют уменьшение объемов пригодного к продаже сырья.

В хозяйствах остатки качественного сырья быстро иссякают, что усиливает конкуренцию между оптовыми закупщиками и торговыми сетями. Это позволяет поставщикам удерживать более высокие отпускные показатели даже в условиях сезонного давления.

Несмотря на нынешнее повышение, общий уровень стоимости остается ниже, чем в прошлом — примерно на 56%. Такая разница объясняется большим объемом производства в предыдущем цикле и другой структурой спроса.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от скорости истощения складских резервов и активности оптовых закупок. При ограниченном предложении возможно дальнейшее, хотя и более умеренное, повышение ценовых показателей.

В этом контексте дефицит продуктов в Винницкой области рассматривается как часть общеукраинской тенденции сокращения овощных запасов, что влияет на региональную доступность и формирует неравномерность поставок на внутреннем рынке.

В общем, ситуация на овощном рынке остается нестабильной и чувствительной к сезонным колебаниям.

Источник: east-fruit

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