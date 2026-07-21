Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають тільки за умови реєстрації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжують надавати в межах гуманітарних програм, які реалізують благодійні фонди, продовольчі банки та місцеві соціальні ініціативи, повідомляє Politeka.net.

Підтримка призначена для внутрішньо переміщених осіб, людей поважного віку, громадян з інвалідністю, багатодітних сімей та інших соціально вразливих категорій. Залежно від можливостей організаторів заявникам видають продуктові пакунки або забезпечують гарячими стравами.

В окремих випадках вага наборів може сягати 30 кілограмів. Такий формат допомагає швидше реагувати на потреби різних родин і забезпечувати їх найнеобхіднішими товарами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають після реєстрації та підтвердження права на участь у відповідній програмі. Представники соціальної сфери зазначають, що частина мешканців досі не користується цією можливістю через недостатню поінформованість.

Склад комплектів залежить від наявних гуманітарних поставок. Найчастіше до них включають крупи, макаронні вироби, борошно, соняшникову олію, цукор, сіль, консерви та окремі засоби особистої гігієни.

Продовольчі банки формують запаси за рахунок харчових товарів, які передають виробники й торговельні мережі. Перед розподілом усю продукцію перевіряють на відповідність вимогам безпечності.

Організатори наголошують, що продукти із простроченим терміном придатності до видачі не допускають. Контроль якості здійснюють на всіх етапах підготовки гуманітарних вантажів.

Координацію роботи забезпечують благодійні організації у співпраці з громадами та соціальними службами. Актуальну інформацію про графіки видачі, перелік документів і можливі зміни рекомендують відстежувати через офіційні повідомлення організаторів.

Джерело: 24 канал

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