Для пенсионеров в Кировоградской области кроме выплат предусмотрен ряд доплат и надбавок.

Отдельные категории украинских пенсионеров в Кировоградской области имеют право на ежемесячную доплату в размере 647,75 грн.

Речь идет не об общей доплате для всех пенсионеров, а о специальной выплате, предусмотренной исключительно для граждан со статусом участника боевых действий (УБД).

Как пояснили в ПФУ, размер надбавки определен действующим законодательством и составляет 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот показатель составляет 2595 грн, поэтому ежемесячная доплата составляет 647,75 грн.

Право на доплаты пенсионерам в Кировоградской области возникает только после официального подтверждения статуса участника боевых действий. Для этого пенсионер должен иметь соответствующее удостоверение.

Прибавка назначается не всегда автоматически. Если информация о статусе УБД отсутствует в электронной базе Пенсионного фонда, гражданину необходимо самостоятельно обратиться в любой сервисный центр ПФУ с заявлением и необходимыми документами или подать обращение по электронному порталу Пенсионного фонда. После внесения соответствующих данных выплату назначат в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме этой надбавки в Кировоградской области действуют и возрастные доплаты к пенсии. Они начисляются автоматически по достижении пенсионером соответствующего возраста:

от 70 до 74 лет - 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

В то же время получить возрастную прибавку могут не все. Одно из обязательных условий — размер пенсионной выплаты: общая сумма пенсии не должна превышать 10 340,35 гривны.

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