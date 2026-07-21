Отдельные категории украинских пенсионеров в Кировоградской области имеют право на ежемесячную доплату в размере 647,75 грн.
Речь идет не об общей доплате для всех пенсионеров, а о специальной выплате, предусмотренной исключительно для граждан со статусом участника боевых действий (УБД).
Как пояснили в ПФУ, размер надбавки определен действующим законодательством и составляет 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот показатель составляет 2595 грн, поэтому ежемесячная доплата составляет 647,75 грн.
Право на доплаты пенсионерам в Кировоградской области возникает только после официального подтверждения статуса участника боевых действий. Для этого пенсионер должен иметь соответствующее удостоверение.
Прибавка назначается не всегда автоматически. Если информация о статусе УБД отсутствует в электронной базе Пенсионного фонда, гражданину необходимо самостоятельно обратиться в любой сервисный центр ПФУ с заявлением и необходимыми документами или подать обращение по электронному порталу Пенсионного фонда. После внесения соответствующих данных выплату назначат в соответствии с требованиями законодательства.
Кроме этой надбавки в Кировоградской области действуют и возрастные доплаты к пенсии. Они начисляются автоматически по достижении пенсионером соответствующего возраста:
- от 70 до 74 лет - 300 гривен;
- от 75 до 79 лет - 456 гривен;
- от 80 лет и старше – 570 гривен.
В то же время получить возрастную прибавку могут не все. Одно из обязательных условий — размер пенсионной выплаты: общая сумма пенсии не должна превышать 10 340,35 гривны.
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