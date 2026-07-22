Подорожание проезда в Хмельницком вступил в силу с 20 июля, когда в городе начнут действовать новые тарифы на пользование общественным транспортом, сообщает Politeka.net.

С этой даты жители платят больше за поездки автобусами, маршрутными такси и троллейбусами. Соответствующее решение ранее приняли городские власти.

Согласно обновленным расценкам, стоимость одной поездки в автобусах и маршрутках составит 20 гривен. Для троллейбусов установили тариф в размере 14 гривен.

В городском совете объяснили, что пересмотр стал следствием увеличения расходов перевозчиков. Среди основных причин называют удорожание горючего, электроэнергии, запасных частей, ремонтных работ и технического обслуживания подвижного состава.

Заместитель городского головы Николай Ваврищук отметил, что мэрия долгое время воздерживалась от изменения стоимости, рассчитывая на стабилизацию цен. Однако экономические условия не улучшились, поэтому принятие нового решения стало необходимым.

Удорожание проезда в Хмельницком не сделает городской транспорт самым дорогим среди областных центров. В ряде других городов Украины пассажиры уже платят за автобусные перевозки от 22 до 25 гривен, а отдельные тарифы на электротранспорт еще выше.

Обновленные расценки будут распространяться на все маршруты. В городской администрации подчеркивают, что дополнительные поступления позволят поддерживать регулярность рейсов, своевременно ремонтировать транспорт и обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Пассажирам советуют учесть изменения при планировании ежедневных расходов, ведь новые тарифы начнут действовать одновременно по всей маршрутной сети.

В городских властях также отметили, что дальнейший пересмотр стоимости будет зависеть от экономической ситуации, цен на энергоносители и фактических расходов перевозчиков.

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