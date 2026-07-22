Подорожчання проїзду в Хмельницькому набув чинності вже з 20 липня, коли в місті почнуть діяти нові тарифи на користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.net.

Із цієї дати мешканці платять більше за поїздки автобусами, маршрутними таксі та тролейбусами. Відповідне рішення раніше ухвалила міська влада.

Згідно з оновленими розцінками, вартість однієї поїздки в автобусах і маршрутках становитиме 20 гривень. Для тролейбусів встановили тариф у розмірі 14 гривень.

У міській раді пояснили, що перегляд став наслідком збільшення витрат перевізників. Серед основних причин називають подорожчання пального, електроенергії, запасних частин, ремонтних робіт і технічного обслуговування рухомого складу.

Заступник міського голови Микола Ваврищук зазначив, що мерія тривалий час утримувалася від зміни вартості, розраховуючи на стабілізацію цін. Проте економічні умови не покращилися, тому ухвалення нового рішення стало необхідним.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробить міський транспорт найдорожчим серед обласних центрів. У низці інших міст України пасажири вже сплачують за автобусні перевезення від 22 до 25 гривень, а окремі тарифи на електротранспорт є ще вищими.

Оновлені розцінки поширюватимуться на всі маршрути. У міській адміністрації наголошують, що додаткові надходження дадуть змогу підтримувати регулярність рейсів, своєчасно ремонтувати транспорт і забезпечувати належний рівень безпеки.

Пасажирам радять врахувати зміни під час планування щоденних витрат, адже нові тарифи почнуть діяти одночасно на всій маршрутній мережі.

У міській владі також зазначили, що подальший перегляд вартості залежатиме від економічної ситуації, цін на енергоносії та фактичних витрат перевізників.

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