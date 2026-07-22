Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области может стать доступнее благодаря новому экспериментальному проекту

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается доступным благодаря новым предложениям от владельцев жилья, а также государственной программе, которая предусматривает обеспечение переселенцев домами в сельской местности, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть частный дом в Шептицком. В доме есть две или три комнаты, санузел, ванная, стиральная машина и все необходимые бытовые условия. Владельцы готовы принять двоих на длительный срок, а также не возражают против проживания с домашними животными.

Еще одно предложение доступно в селе Желдец Каменка-Бугского района. Для переселенки подготовили дом с четырьмя комнатами, кухней, газоснабжением и водой. Санузел расположен во дворе, а проживание предоставляется без оплаты.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области может стать доступнее благодаря новому экспериментальному проекту Кабинета Министров. Программа предусматривает приобретение жилых домов в селах и поселках для последующего безвозмездного пользования внутренне перемещенными лицами, отвечающими определенным критериям.

Воспользоваться инициативой могут граждане, выехавшие с территорий боевых действий или временно оккупированных регионов, не имеющие подходящего жилья в безопасных областях и не получавших компенсации за уничтоженное имущество. Для участия необходимо подать заявление и пакет документов в органы местного самоуправления или через электронный портал Пенсионного фонда.

После приобретения недвижимости община оформляет ее в коммунальную собственность, а с получателями заключают договор безвозмездного использования сроком до трех лет с возможностью продления. Это позволяет людям получить стабильное место жительства и постепенно интегрироваться в новое общество.

Перед заселением специалисты рекомендуют внимательно уточнять условия проживания, список необходимых документов и актуальность предложения, поскольку список доступных вариантов регулярно обновляется.

Источник: Помогай , Право на защиту

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