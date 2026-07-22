Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області може стати доступнішим завдяки новому експериментальному проєкту

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників помешкань, а також державній програмі, яка передбачає забезпечення переселенців будинками у сільській місцевості, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є приватний будинок у Шептицькому. Оселя має дві або три кімнати, санвузол, ванну, пральну машину та всі необхідні побутові умови. Власники готові прийняти двох людей на тривалий термін, а також не заперечують проти проживання із домашніми тваринами.

Ще одна пропозиція доступна у селі Желдець Кам'янка-Бузького району. Для переселенки підготували будинок із чотирма кімнатами, кухнею, газопостачанням і водою. Санвузол розташований на подвір'ї, а проживання надається без оплати.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області може стати доступнішим завдяки новому експериментальному проєкту Кабінету Міністрів. Програма передбачає придбання житлових будинків у селах і селищах для подальшого безоплатного користування внутрішньо переміщеними особами, які відповідають визначеним критеріям.

Скористатися ініціативою можуть громадяни, які виїхали з територій бойових дій або тимчасово окупованих регіонів, не мають придатного житла у безпечних областях і не отримували компенсації за знищене майно. Для участі необхідно подати заяву та пакет документів до органів місцевого самоврядування або через електронний портал Пенсійного фонду.

Після придбання нерухомості громада оформлює її у комунальну власність, а з отримувачами укладають договір безоплатного користування строком до трьох років із можливістю продовження. Це дозволяє людям отримати стабільне місце проживання та поступово інтегруватися у нову громаду.

Перед заселенням фахівці рекомендують уважно уточнювати умови проживання, перелік необхідних документів і актуальність пропозиції, оскільки список доступних варіантів регулярно оновлюється.

Джерело: Допомагай, Право на захист

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