Планируемые графики отключения света в Харьковской области на 18 августа направлены на повышение надежности электроснабжения.

Графики отключения света в Харьковской области на 18 августа охватят только часть адресов, однако отключения будут продолжаться по многим адресам, пишет Politeka.net.

В Харьковской области без электроэнергии 18 августа временно останутся жители отдельных населенных пунктов. Людям, чьи адреса попали в график отключения света, следует заранее подготовиться к перерыву в электроснабжении — зарядить телефоны, павербанки и позаботиться об альтернативном освещении.

Дополнительные ограничения электроснабжения будут введены в населенном пункте Златопиль. Свет по отдельным адресам планируется выключать с 09:00 до 16:00 . В график попали следующие адреса: 4-й микрорайон:

Дома №8, 12, 13, 16

Детский сад №16

Лицей №7

В городе Люботын электроэнергию по некоторым адресам отключат на семь часов - с 09:00 до 16:09. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Ликарняна — 20/1, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59

Ликарняна — 32, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59

Санитарный — 3, 4, 8, 10, 12, 14

в-д Деповськый — 3, 4, 5, 6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 13А, 15А

Деповська — 143, 145, 147

Зализнычный — 15, 26, 37/9, 38, 40

Захысныкив Украины — 1/149, 2/151, 3/12, 5/9, 5А, 6, 7, 9, 10, 11А, 12, 14/3, 16, 18

Ликарняный — 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 10

уз-з Шкильный — 3, 5, 7

Курортна — 23, 29, 37.

Дополнительные графики отключения света будут действовать в населенном пункте села Покотыливка. Свет будут выключать до сентября, каждый день, с 09:00–17:00 по следующим адресам:

в-д Сковороды — 3, 4, 5

в-д Успенськый — 2 (кв. 1–8), 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1, кв. 2), 7 (кв. 1, кв. 2), 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25

Пидгирна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16

Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Сковороды — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51

Успенська — 9, 10, 13, 57

Харкивська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка — 38/1

пров. Сковороды — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Источник: Люботинська міська територіальна громада

Источник: Златопільська міська рада Харківської області

Источник: Височанська селищна рада

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