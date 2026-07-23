Подорожчання продуктів у Кіровоградській області триває, адже за останній місяць змінилися середні ціни на куряче філе, апельсини та соняшникову олію, повідомляє Politeka.net.

Найвідчутніше зростання зафіксували у категорії м'ясної продукції, тоді як інші товари додали у вартості більш помірно.

Найбільшу динаміку продемонструвало куряче філе «Наша Ряба». Станом на 21 липня середня ціна кілограма становить 284,63 гривні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця показник зріс на 5,23 гривні. Залежно від торговельної мережі покупці можуть придбати продукцію за ціною від 269 до 326,50 гривні.

Помітні зміни відбулися й у фруктовому сегменті. Апельсини преміум нині коштують у середньому 67,20 гривні за кілограм, що на 4,75 гривні більше, ніж наприкінці червня. Водночас у супермаркетах ціни різняться — від 64,40 до майже 70 гривень.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області торкнулося й бакалії. Рафінована соняшникова олія «Олейна» у пляшці об'ємом 850 мілілітрів продається в середньому за 99,10 гривні. За останній місяць її вартість збільшилася на 2,28 гривні, хоча коливання залишаються менш відчутними, ніж у м'ясній категорії.

Експерти зазначають, що кінцеву ціну формують одразу кілька чинників. Серед них — закупівельна вартість сировини, витрати на логістику, енергоносії, зберігання продукції та цінова політика окремих торговельних мереж. Саме тому різниця між магазинами може бути доволі суттєвою навіть для однакових товарів.

Фахівці рекомендують споживачам стежити за акційними пропозиціями, порівнювати вартість у різних супермаркетах і планувати покупки заздалегідь. Такий підхід дозволяє скоротити витрати на щоденний продуктовий кошик навіть за умов поступового зростання цін.

Джерело: Мінфін

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