Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може торкнутися сфери водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки не позначилося на більшості липневих платіжок, хоча окремі пропозиції щодо перегляду вартості послуг ще перебувають на стадії обговорення, повідомляє Politeka.net.

Для населення Одеси основні розцінки наразі залишаються без змін.

У профільних службах повідомляють, що нові рішення ще не набрали чинності. Саме тому жителі міста продовжують сплачувати за діючими ставками.

Вартість вивезення побутових відходів залежить від компанії, яка обслуговує будинок або приватний сектор. Розрахунки здійснюють за раніше затвердженими показниками.

Ціна електроенергії для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників у нічний період діє знижений показник — 2,16 гривні, що дає можливість зменшити витрати.

Газ від постачальника «Нафтогаз» продають по 7,96 гривні за кубометр. Окремо споживачі оплачують доставку блакитного палива.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може торкнутися сфери водопостачання. На розгляді перебуває проєкт, який передбачає встановлення вартості на рівні 93,66 гривні за кубометр із урахуванням ПДВ.

Наразі вода разом із водовідведенням коштує близько 35,16 гривні за кубометр. Додатково діє абонентська плата за обслуговування мереж у розмірі 94,38 гривні.

Необхідність перегляду пояснюють збільшенням витрат на електроенергію, пальне, ремонт обладнання та утримання інфраструктури. Остаточне рішення ще не ухвалили.

Мешканцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями міської влади та комунальних підприємств, щоб своєчасно дізнатися про можливі зміни у платіжках.

Джерело: novyny.live

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