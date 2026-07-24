Подорожание проезда в Хмельницком не сделало городской транспорт самым дорогим среди областных центров страны.

Подорожание проезда в Хмельницком официально вступило в силу с 20 июля, поэтому жители города уже оплачивают поездки по обновленным расценкам, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение ранее утвердили городские власти .

Согласно новым тарифам стоимость поездки в автобусах и маршрутных такси составляет 20 гривен. Для троллейбусов установили отдельную цену – 14 гривен за одного пассажира.

В городской администрации объяснили, что пересмотр стоимости связан с увеличением расходов перевозчиков. Больше всего на себестоимость повлияли более дорогое топливо, электроэнергия, запасные части, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

Заместитель городского головы Николай Ваврищук отметил, что местные власти долго пытались сохранить предварительные расценки. Однако из-за постоянного роста производственных затрат принятие нового решения стало необходимым.

В мэрии подчеркивают, что подорожание проезда в Хмельницком не сделало городской транспорт самым дорогим среди областных центров страны. В некоторых других городах пассажиры уже платят за автобусные маршруты от 22 до 25 гривен, а отдельные тарифы на электротранспорт еще выше.

Обновленные цены используются на всех городских маршрутах. Чиновники рассчитывают, что дополнительные поступления позволят поддерживать регулярное движение, своевременно ремонтировать подвижной состав, обновлять техническую базу и улучшать качество перевозок.

Жителям советуют учесть новые расходы при планировании семейного бюджета. Дальнейшие решения по тарифной политике будут зависеть от экономической ситуации, стоимости энергоносителей и фактических расходов транспортных предприятий.

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