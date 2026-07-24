Подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробило міський транспорт найдорожчим серед обласних центрів країни.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому офіційно набуло чинності з 20 липня, тому жителі міста вже оплачують поїздки за оновленими розцінками, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення раніше затвердила міська влада.

Згідно з новими тарифами, вартість поїздки в автобусах і маршрутних таксі становить 20 гривень. Для тролейбусів встановили окрему ціну — 14 гривень за одного пасажира.

У міській адміністрації пояснили, що перегляд вартості пов'язаний зі збільшенням витрат перевізників. Найбільше на собівартість вплинули дорожче пальне, електроенергія, запасні частини, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Заступник міського голови Микола Ваврищук зазначив, що місцева влада тривалий час намагалася зберегти попередні розцінки. Проте через постійне зростання виробничих витрат ухвалення нового рішення стало необхідним.

У мерії наголошують, що подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробило міський транспорт найдорожчим серед обласних центрів країни. У деяких інших містах пасажири вже сплачують за автобусні маршрути від 22 до 25 гривень, а окремі тарифи на електротранспорт є ще вищими.

Оновлені розцінки застосовуються на всіх міських маршрутах. Посадовці розраховують, що додаткові надходження дозволять підтримувати регулярний рух, своєчасно ремонтувати рухомий склад, оновлювати технічну базу та покращувати якість перевезень.

Мешканцям радять врахувати нові витрати під час планування сімейного бюджету. Подальші рішення щодо тарифної політики залежатимуть від економічної ситуації, вартості енергоносіїв і фактичних витрат транспортних підприємств.

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