Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье назначается дополнительно к основному пенсионному обеспечению.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предусмотрено для граждан, имеющих особые заслуги перед государством, сообщает Politeka.net.

В 2026 году максимальный размер ежемесячной прибавки превышает 1 тысячу гривен и зависит от категории получателя.

Выплаты назначаются в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Поддержку оказывают людям, чей вклад подтвержден государственными наградами, почетными званиями или другими определенными законом отличиями.

Право на такую ​​надбавку имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, граждане, отмеченные четырьмя или более государственными орденами после провозглашения независимости, а также обладатели почетных званий, в частности народные артисты.

Денежное пособие для пенсионеров в Запорожье назначается дополнительно к основному пенсионному обеспечению. Если человек отвечает установленным критериям, он может получать такую ​​выплату одновременно с другими предусмотренными законом видами социальной поддержки.

Отдельной категорией получателей остаются матери-героини, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В определенных законодательством вариантах это право может перейти отцу, если конкретно он без помощи других занимался воспитанием. Также учитывают усыновленных детей.

Размер надбавки вычисляют исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С начала 2026 года он составляет 2564 гривны.

В зависимости от оснований назначения ежемесячная доплата равняется 35–40% базового показателя. На этот год сумма составляет от 897 до 1 026 гривен. Финансирование осуществляют на средства государственного бюджета.

При изменении прожиточного минимума размер надбавки просматривается автоматически. Подробные разъяснения по оформлению и перечню необходимых документов можно получить в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

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