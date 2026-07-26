Подорожание продуктов в Одесской области зависит от сезонных факторов, затрат на логистику и особенностей ценовой политики отдельных ритейлеров.

Подорожание продуктов в Одесской области остается актуальной темой потребителей, сообщает Politeka.net.

За последний месяц больше всего изменились средние цены на лук, молоко и свиные ребра, хотя темпы роста в каждой категории отличаются.

Существеннее всего прибавил в стоимости популярный овощ. Килограмм репчатого лука подорожал на 6,30 грн по сравнению с концом июня. Если месяц назад средний показатель составлял 25,20 грн, то в июле он достигал 31,50 грн, что свидетельствует об ощутимой сезонной корректировке.

Постепенный рост был зафиксирован и в молочном сегменте. Упаковка молока «Простонаше» 1% объемом 900 мл стоит в среднем 68 грн. Это на 3 грн больше месяца назад. В июле стоимость временно снижалась до 56 грн, однако в конце периода вернулась к предыдущему уровню.

Менее заметные изменения произошли среди мясной продукции. Средняя цена свиных ребер поднялась до 231,47 грн. за килограмм, прибавив 1,83 грн. за месяц. В то же время предложения торговых сетей разнятся: от 215,90 грн в Auchan до почти 240 грн в Novus и Megamarket.

Специалисты отмечают, что подорожание продуктов в Одесской области зависит от сезонных факторов, затрат на логистику и особенностей ценовой политики отдельных ритейлеров. Именно поэтому одинаковые товары могут иметь заметную разницу в стоимости даже в пределах одного города.

Чтобы оптимизировать расходы, покупателям следует следить за изменениями цен и сравнивать предложения разных супермаркетов перед совершением покупок.

Мониторинг стоимости основных товаров помогает покупателям своевременно реагировать на изменения и планировать семейный бюджет.

Источник: Минфин

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.