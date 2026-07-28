Прибавка к пенсии с 1 августа в Одесской области предназначается для разных категорий украинцев.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Одесской области предусмотрена для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной и отвечающих требованиям действующего законодательства, сообщает Politeka.net.

Выплату назначают дополнительно к основному пенсионному обеспечению.

Право на ее получение имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица, награжденные четырьмя и более государственными орденами, ветераны войны, отмеченные за личное мужество, а также граждане, удостоенные почетных званий «народный» и «заслуженный».

Информацию об этом предоставляет Пенсиный фонд .

В перечень также входят выдающиеся спортсмены, космонавты, члены летно-испытательных экипажей, лауреаты государственных премий, многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста, а также реабилитированные борцы за независимость Украины в ХХ веке.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Одесской области устанавливается в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Для борцов за независимость после индексации с 1 марта 2026 предусмотрена отдельная выплата — 5 667,51 гривны.

Подать заявление можно лично, по почте или по электронному сервису Пенсионного фонда. Если необходимые документы оформлены должным образом, датой обращения считается день их принятия. Для почтовых отправлений учитывается дата, указанная на штемпеле.

Если к заявлению не добавлены отдельные подтверждения, заявителя сообщат о необходимости их предоставить. При подаче документов в установленный срок начальная дата обращения остается в силе.

После увеличения прожиточного минимума размер выплаты просматривается автоматически. Закон также предусматривает поддержку нетрудоспособных членов семьи умершего получателя: одному иждивенцу могут назначить 70% причитающейся суммы, а двум или более — 90%.

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