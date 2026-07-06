Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області будуть надходити своєчасно.

У Чернігівській області розпочали нарахування доплат для пенсіонерів у рамках державної програми підтримки, повідомляє Politeka.

Виплати спрямовані на забезпечення додаткового фінансового ресурсу для різних категорій літніх громадян.

Учасники бойових дій отримують надбавку в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних, а також фіксовану суму 40 гривень. Якщо загальна пенсія разом із надбавками не досягає мінімального рівня, держава компенсує різницю через адресну допомогу.

Щомісячні надбавки залежать від віку: особи від 70 до 74 років отримують 300 гривень, від 75 до 79 — 456 гривень, старші за 80 — 570 гривень. Надбавки нараховуються автоматично для пенсій, що не перевищують 10 340,35 гривень.

Особлива увага приділяється людям старше 80 років, які живуть самостійно та потребують сторонньої допомоги. Для них передбачено фінансову підтримку близько 1 038 гривень щомісяця. Для оформлення необхідно подати заяву до Пенсійного фонду та надати медичний висновок.

Після перевірки документів Пенсійний фонд ухвалює рішення про нарахування коштів у встановленому порядку. Це гарантує, що доплати для пенсіонерів у Чернігівській області будуть надходити своєчасно та допоможуть покривати базові витрати й догляд.

Фахівці радять звертатися до місцевих відділень фонду для уточнення деталей та контролю нарахувань. Також важливо стежити за оновленнями на офіційному порталі, щоб не пропустити зміни у виплатах та вчасно скористатися всіма надбавками.

Своєчасне оформлення документів дозволяє планувати повсякденні витрати без додаткового стресу та отримувати стабільну державну підтримку.

Джерело: Рада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога в 1500 гривень: кому з пенсіонерів у Чернігівській області подвоять виплати.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: найближчим часом ціни можуть стати іншими.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: скільки можна отримати в такому випадку.