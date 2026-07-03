Грошова допомога у Чернігівській області, запроваджена для пенсіонерів, які постраждали внаслідок бойових дій.

Червоний Хрест надає грошову допомогу у Чернігівській області пенсіонерам та українцям, які постраждали від війни, у 2026 році діє кілька програм, пише Politeka.net

Про виплати оголосили у організації "Червоний Хрест України".

Фінансова підтримка, запроваджена для громадян, які постраждали внаслідок бойових дій, охоплює кілька ключових напрямів і спрямована на тих, хто опинився у найбільш вразливому становищі.

Окремий блок допомоги передбачено для евакуйованих осіб, у тому числі пенсіонерів.

Йдеться про людей, які були змушені залишити свої домівки через постійні обстріли або безпосередню загрозу життю.

Виплати надаються тим, хто впродовж 45 днів після евакуації зареєструвався у транзитному центрі. Така підтримка покликана забезпечити базові потреби у перші місяці після переїзду та полегшити процес адаптації на новому місці. У Чернігівській області розмір одноразової грошової допомоги становить 12 300 гривень на одну особу — ця сума розрахована орієнтовно на тримісячний період.

Не менш важливим є напрям підтримки для громадян, які безпосередньо постраждали від обстрілів.

У центрі уваги — люди, чиє житло зруйноване або серйозно пошкоджене й більше не придатне для проживання. Також допомога передбачена для родин, які пережили втрату або мають поранених через війну. У таких випадках виплати виконують роль швидкої фінансової підтримки, що дозволяє покрити найнагальніші витрати та забезпечити мінімальну стабільність у кризовий період. Розмір допомоги аналогічний — 12 300 гривень на одну особу, які надаються одноразово.

Ще один напрям програми орієнтований на внутрішньо переміщених осіб, зокрема пенсіонерів, які тривалий час залишаються без державних виплат.

Йдеться про тих, хто понад пів року проживає поза місцем постійної реєстрації та стикається з адміністративними перешкодами — від втрати документів до труднощів із їх відновленням. Попри перебування у відносно безпечних регіонах, ці люди часто залишаються без стабільного джерела доходу.

У межах цього компонента передбачено щомісячну підтримку, розмір якої залежить від категорії отримувачів: 2000 гривень для дорослих, 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Тривалість виплат може коливатися від трьох до дев’яти місяців, залежно від індивідуальних обставин домогосподарства.

Для отримання детальної інформації щодо участі громадянам радять звертатися до інформаційних центрів Товариства Червоного Хреста України або його місцевих осередків.

Джерело: Червоний Хрест

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