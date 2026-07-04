Подорожчання продуктів у Чернігівській області розглядають як частину загальноукраїнської тенденції.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області може посилитися найближчими місяцями через очікуване зростання вартості хліба, передає видання Politeka.

За оцінками представників галузі, до кінця сезону ціна може підвищитися приблизно на 5–6%.

Фахівці прогнозують, що коригування відбуватиметься поступово. У середньому щомісячне зростання може становити близько 2%, хоча темпи залежатимуть від економічної ситуації та витрат виробників.

Серед основних причин називають подорожчання електроенергії, логістики, добрив і матеріалів, необхідних для вирощування зернових культур. Додатковий вплив має воєнна ситуація, яка продовжує ускладнювати роботу аграрного сектору.

За оцінками експертів, витрати на обробіток полів збільшилися приблизно на 35–40% порівняно з попередніми роками. Водночас урожайність у багатьох регіонах не демонструє суттєвого приросту, що не дозволяє компенсувати додаткові витрати.

На цьому тлі Подорожчання продуктів у Чернігівській області розглядають як частину загальноукраїнської тенденції. Поступове збільшення собівартості виробництва позначається не лише на хлібі, а й на молочній продукції, овочах, бакалії та інших товарах щоденного попиту.

Аналітики також припускають, що надалі зміни можуть охопити м'ясну групу та окремі сезонні овочі. Водночас перебоїв із постачанням поки не прогнозують.

Експерти зазначають, що подальша ситуація залежатиме від цін на енергоресурси, логістичних витрат, погодних умов і загального стану економіки, які й надалі визначатимуть динаміку продовольчого ринку.

Джерело: obozrevatel

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