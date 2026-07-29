Компания "Киевстар" объявила об очередном этапе модернизации сети в Винницкой области с августа, сообщает Politeka.net.
Начиная с 4 августа 2026 г. в отдельных городах и районах региона технологию 3G постепенно выведут из эксплуатации, а уволенный частотный ресурс используют для развития 4G.
Информацию об этом предоставляет сама компания .
Изменения коснутся Казатина, а также Гайсинского, Жмеринского, Тульчинского и Хмельницкого районов. В компании отмечают, что модернизация позволит повысить скорость мобильного Интернета, улучшить стабильность соединения и увеличить пропускную способность сети.
Оператор объясняет, что отказ от 3G является частью глобального перехода к современным стандартам связи. Такой подход уже используют ведущие телекоммуникационные компании мира, постепенно направляя ресурсы на развитие технологий четвертого поколения.
Этот этап модернизации Киевстара в Винницкой области с августа также будет означать необходимость проверить, поддерживает ли мобильный телефон работу в сети 4G. Если SIM-карта не совместима с новым стандартом, ее можно бесплатно обменять на USIM в фирменном магазине оператора. При этом номер телефона, тарифный план и все подключенные услуги останутся без изменений.
Абонентам также рекомендуют активировать автоматический выбор сети и включить технологию VoLTE, если смартфон поддерживает эту функцию. Это обеспечит более качественные голосовые звонки после завершения модернизации.
В компании отмечают, что обновление будет происходить поэтапно. После завершения работ пользователи получат более быстрый мобильный интернет, более стабильное соединение и более комфортное использование цифровых сервисов.
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