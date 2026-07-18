Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предполагает разную оплату в зависимости от типа жилья.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось Жмеринского общества, где вступили в силу новые расценки на вывоз бытовых отходов после решения исполнительного комитета, сообщает Politeka.net.

Об изменениях сообщили в Жмеринском городском территориальном обществе . Новую стоимость утвердили после анализа финансового состояния предприятия «БРАВИС», отвечающего за сбор и транспортировку мусора.

В городском совете объяснили, что предварительные тарифы больше не покрывали фактические расходы. Среди главных причин пересмотра называют удорожание горючего на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7%, повышение арендной платы за государственные участки на 21,5%, а также рост стоимости аренды специализированной техники на 50%.

Кроме того, на экономические расчеты повлияли экологический налог, повышение минимальной заработной платы и обновленный график вывоза бытовых отходов, требующий дополнительных производственных затрат.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предусматривает разную оплату в зависимости от типа жилья. Для жителей частного сектора ежемесячный платеж будет составлять 56,94 гривны с одного человека, в то время как жители многоквартирных домов будут платить 55,82 гривны.

В обществе отмечают, что корректировка необходима для обеспечения стабильной работы коммунального предприятия, своевременного вывоза мусора и поддержания надлежащего качества услуг. Если расходы будут продолжать расти, вопросы пересмотра стоимости могут быть вынесены на повторное рассмотрение.

Местные власти рекомендуют жителям учесть обновленные суммы при планировании семейного бюджета и своевременно оплачивать полученные услуги во избежание накопления задолженности.

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