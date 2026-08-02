Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді провели відповідно до механізму коригування, передбаченого законодавством.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді затвердив виконавчий комітет міської ради, пише Politeka.net.

Нові розцінки на послугу з управління побутовими відходами почали діяти для жителів міста вже з 1 серпня 2026 року.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому 22 липня. Після розгляду питання його підтримали члени комітету, а деталі оприлюднили на офіційному сайті міської ради.

Згідно з новими розрахунками, для мешканців багатоквартирних будинків плата становитиме 90,62 гривні з людини. Це на 4,3 гривні більше, ніж раніше. Для жителів приватного сектору сума зросте на 4,35 гривні — до 91,57 гривні.

У пояснювальних матеріалах зазначається, що рішення пов'язане зі зміною економічних умов. Найбільший вплив на перегляд вартості мало подорожчання пального, яке суттєво збільшило витрати на збір і транспортування побутових відходів.

Компанія ТОВ «АВЕ-УЖГОРОД», яка забезпечує надання цієї послуги, повідомила про зростання собівартості робіт. Саме через це виникла потреба скоригувати чинні розцінки відповідно до фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді, як наголошують у міській раді, провели відповідно до механізму коригування, передбаченого законодавством. Там зазначають, що це рішення має забезпечити безперебійне надання послуг, а також стабільну роботу спеціалізованої техніки, яка використовується для вивезення відходів.

Попередній перегляд вартості відбувався у вересні 2025 року. Відтоді підприємство зіткнулося зі збільшенням витрат на пальне та інші виробничі потреби, що стало підставою для нового перегляду.

До 1 серпня мешканці сплачуватимуть за чинними розцінками. Після набуття рішенням чинності діятимуть оновлені ставки, затверджені виконавчим комітетом. У міській раді зазначають, що зміни покликані забезпечити безперервне виконання робіт із вивезення побутових відходів та належне функціонування системи в умовах зростання витрат.

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