Энергетики подготовили для украинцев плановые графики отключения света, которые продлятся в Черниговской области на 31 июля.

Графики отключения света в Черниговской области на 31 июля продлятся много часов подряд из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 31 июля продлятся по многим адресам. Энергетики будут проводить техническое обслуживание оборудования, проверку состояния сетей и необходимые профилактические работы, чтобы повысить стабильность электроснабжения и снизить риск аварийных ситуаций.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», в Остере электроэнергию будут временно отключать с 09:00 до 19:00 часов. Ограничения коснутся домов на следующих улицах:

Лисового — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20А, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Мономаха — 100, 104, 106, 108, 11, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 124, 124А, 126, 126А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98

Свободы — 21, 21А, 23, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Старогородська — 1, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 7, 8, 9

В Сновську плановое обесточивание продлится с 08:00 до 18:00. Без электроэнергии временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Героив Чернигова — 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 15А

Просвиты — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

П. Сагайдачного — 7

Длинные ограничения электроснабжения запланированы в Бахмачи. Здесь света не будет с 07:00 до 19:00 (на 12 часов подряд). Под отключение попадут дома на улицах:

1 9-го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 17А

1-й Мыстецькый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

1-й Парковый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

1 Пивденный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1А

2 9-го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Мыстецькый — 2, 4

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

2-й Парковый — 1, 3, 4, 6, 1А, 2А

3 9-го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Данькивськый шлях — 2, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 7А, 47Б, 51А, 64/1

Левка Сымыренка — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мыстецька — 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 9А, 21А, 38А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4А

Пивденна — 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 23А, 37А

Терещенкивська — 1, 3, 5, 3А.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: на какие суммы следует надеяться жителям региона.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черниговской области: как изменятся цены в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может получить более 12 тысяч гривен.