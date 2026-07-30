Енергетики підготували для українців планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Чернігівській області на 31 липня.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 31 липня будуть тривати багато годин поспіль через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 31 липня будуть тривати за багатьма адресами. Енергетики цього дня проводитимуть технічне обслуговування обладнання, перевірку стану мереж та необхідні профілактичні роботи, щоб підвищити стабільність електропостачання та знизити ризик аварійних ситуацій.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», в Остері електроенергію тимчасово відключатимуть з 09:00 до 19:00 години. Обмеження торкнуться будинків на таких вулицях:

Лісового — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20А, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Мономаха — 100, 104, 106, 108, 11, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 124, 124А, 126, 126А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98

Свободи — 21, 21А, 23, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Старогородська — 1, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 7, 8, 9

У Сновську планове знеструмлення триватиме з 08:00 до 18:00. Без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Героїв Чернігова — 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 15А

Просвіти — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

П. Сагайдачного — 7

Найдовші обмеження електропостачання заплановані у Бахмачі. Тут світла не буде з 07:00 до 19:00 години (на 12 годин поспіль). Під відключення потраплять будинки на вулицях:

1 9-го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 17А

1-й Мистецький — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

1-й Парковий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

1 Південний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1А

2 9-го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Мистецький — 2, 4

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

2-й Парковий — 1, 3, 4, 6, 1А, 2А

3 9-го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Даньківський шлях — 2, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 7А, 47Б, 51А, 64/1

Левка Симиренка — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мистецька — 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 9А, 21А, 38А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4А

Південна — 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 23А, 37А

Терещенківська — 1, 3, 5, 3А.

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