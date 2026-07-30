Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области также предусматривает поддержку разных форматов.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжает предоставляться через сеть волонтерских и координационных центров, где переселенцы могут получить необходимые вещи, консультации и другие виды поддержки, сообщает Politeka.net.

Одним из ключевых центров помощи для выходцев из Луганщины стал координационный центр, который работает в Одессе на базе «Луганского ХАБа». В будние дни там выдают гуманитарные наборы, а также предоставляют информацию о действующих программах поддержки через горячую линию.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области также предусматривает поддержку семей с маленькими детьми. В волонтерском центре «Гостиная хата» переселенцам, зарегистрированным в Приморском районе, выдают подгузники разных размеров. Для оформления нужно предоставить паспорт, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица и свидетельство о рождении ребенка.

Кроме материальной поддержки, участники программ могут бесплатно обратиться за онлайн-консультацией психолога. Такая услуга призвана помочь людям адаптироваться после вынужденного переезда и справиться с эмоциональными трудностями.

Также благотворительные организации продолжают снабжать семьи с младенцами детскими колясками и кроватями. Воспользоваться этой возможностью могут переселенцы, имеющие действующую справку ВПЛ, оформленную в 2022–2026 годах, и необходимый пакет документов.

Представители организаций отмечают, что реализация инициатив стала возможной благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Это позволяет регулярно пополнять запасы необходимых вещей и расширять список доступных услуг.

Перед обращением желающим рекомендуют уточнять график работы центров, наличие гуманитарных наборов и требования к получателям, поскольку условия могут изменяться в зависимости от объемов новых поставок.

Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата

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