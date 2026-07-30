Графики отключения света в Николаевской области на 31 июля продлятся много часов.

Графики отключения света на 31 июля продлятся во многих населенных пунктах в Николаевской области, сообщает издание Politeka.net.

Жителей Николаевской области предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые будут продолжаться в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Временные ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования и повышения надежности электроснабжения.

По информации АТ «Миколаївобленерго», графики отключения света в Николаевской области на 31 июля продлятся в селе Явкыне. Так, с 09:00 до 17:00 плановые отключения электроэнергии будут действовать в связи с проведением технических работ. Без света временно останутся отдельные дома на следующих улицах:

Б. Хмельныцького, 49, 51, 54, 57, 59, 67, 70, 71, 76, 84, 89, 90, 98, 102

Грушевського, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 125, 127, 129, 130, 135, 137, 139, 141, 149

Молодижна, 56, 60, 62, 64, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 88, 91, 95

По информации энергетиков, в указанное время плановые работы будут проводиться в селе Добре с 09:00 до 17:00 . На период их выполнения без электроэнергии временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Другый пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Командовського — 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.

Набережна — 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58.

Першый пров. — 1.

Третий пров. — 1, 4.

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