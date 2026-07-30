Графики отключения света на 31 июля продлятся во многих населенных пунктах в Николаевской области, сообщает издание Politeka.net.
Жителей Николаевской области предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые будут продолжаться в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Временные ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования и повышения надежности электроснабжения.
По информации АТ «Миколаївобленерго», графики отключения света в Николаевской области на 31 июля продлятся в селе Явкыне. Так, с 09:00 до 17:00 плановые отключения электроэнергии будут действовать в связи с проведением технических работ. Без света временно останутся отдельные дома на следующих улицах:
- Б. Хмельныцького, 49, 51, 54, 57, 59, 67, 70, 71, 76, 84, 89, 90, 98, 102
- Грушевського, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 125, 127, 129, 130, 135, 137, 139, 141, 149
- Молодижна, 56, 60, 62, 64, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 88, 91, 95
По информации энергетиков, в указанное время плановые работы будут проводиться в селе Добре с 09:00 до 17:00 . На период их выполнения без электроэнергии временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:
- Другый пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Командовського — 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.
- Набережна — 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58.
- Першый пров. — 1.
- Третий пров. — 1, 4.
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