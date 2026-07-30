Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется по нескольким адресам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области продолжает оставаться доступным благодаря жителям Одессы, которые безвозмездно предоставляют приют людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

В настоящее время переселенцам предлагают несколько вариантов размещения. Каждый имеет свои условия, поэтому перед заселением рекомендуют обсудить все организационные вопросы непосредственно с хозяевами.

Одно из актуальных предложений находится на проспекте Князя Владимира Великого. Там готовы предоставить отдельную комнату в трехкомнатной квартире для одинокой женщины от 60 до 70 лет. Апартаменты оборудованы всем необходимым, а владельцы также готовы помочь с оформлением статуса внутренне перемещенного лица.

Еще один вариант доступен на улице Жуковского. Будущие жители предлагают комнату в двухкомнатной квартире, где проживает 68-летняя женщина. По словам хозяйки, посторонний уход ему не нужен, однако он ищет человека для совместного проживания и ежедневного общения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области также могут получить женщины, которые потеряли собственное жилье, не имеют близких родственников и нуждаются в постоянном убежище. Для такой категории заявительниц предусмотрены отдельные комнаты без арендной платы.

Перед переездом специалисты советуют уточнить время проживания, бытовые условия и другие важные детали. Это поможет избежать недоразумений и сделает заселение удобным для всех сторон.

Список доступных адресов регулярно обновляется. Из-за значительного спроса отдельные варианты быстро находят новых жителей, поэтому потенциальным получателям рекомендуют обращаться без лишних промедлений.

Источник: Допомагай

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