Графики отключения света в Кировоградской области 31 июля направлены на повышение надежности электроснабжения.

Из-за плановых и профилактических работ в электросетях введены графики отключения света в Кировоградской области на 31 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области 31 июля связаны с проведением технических работ на электросетях, необходимых для поддержания стабильной работы системы электроснабжения. Жители призывают заранее подготовиться к временному отсутствию света и учесть периоды отключений при планировании повседневных дел.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», в Павлыше электроснабжение будет ограничено с 09:00 до 18:00. Без света временно останутся отдельные дома по следующим адресам:

Коцюбынського — 2а

пров. Коцюбынського — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 8, 9

Также с 09:00 до 18:00 плановые работы будут продолжаться в селе Пидлисне. Электроэнергия будет временно отсутствовать по следующим адресам:

Фонтанна — 1, 2, 6

Ивана Франка — 29

Авдиевського — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26а, 27, 28А, 29, 3, 31, 35, 37А, 41, 6, 7, 9

Кроме того, 31 июля с 09:00 до 17:00 графики отключения света будут действовать в населенном пункте Выщи Верещакы. Обесточивание коснутся следующих адресов:

Польова — 11, 13, 18, 21, 28, 29, 3, 30, 34, 37, 39, 41, 43, 5, 57, 7, 8, 9

Тясмынська — 100, 116, 120, 122, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 55, 57, 59, 61

Шкильна — 1, 5

Еще одно плановое отключение запланировано в селе Бурякове – также с 09:00 до 17:00. Без электроснабжения временно останутся жильцы домов по адресу:

Лисова — 1, 11, 13, 19, 2, 20, 22, 3, 9.

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