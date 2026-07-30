Графики отключения света в Черкасской области на 31 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания.

Украинцам показали подробные графики отключения света в Черкасской области на 31 июля, носящие плановый характер, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 31 июля будут действовать из-за плановых и профилактических работ в электросетях. Советуем быть готовыми к ограничениям, поэтому стоит заряды устройства и держать павербанки наготове.

По данным «Черкассыоблэнерго», в городе Умань первый этап плановых отключений продлится с 08:00 до 15:00. На период выполнения технических работ без электроэнергии временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Потоцького — 51а, 51б, 53, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61а, 62, 64, 66, 70

пров. Пиковецькый — 9

В этот же день плановые отключения электроэнергии коснутся и села Паланка. С 08:00 до 17:00 без света временно останутся отдельные потребители по адресам:

М. Грушевського — 3б.

Захысныкив Украины — 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 41.

Также 31 июля с 08:00 до 17:00 плановые ремонтные работы будут проводиться в селе Пикивець. В связи с этим электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов на следующих улицах:

Уманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48

Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Робитныча — 2, 4.

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