Новая система оплаты проезда в Ровенской области призвана сделать расчеты более прозрачными и обеспечить полный электронный учет перевозок.

С 1 августа заработает новая система оплаты проезда в Ровенской области , предусматривающая полный отказ от наличных расчетов непосредственно в городском транспорте Ровно и Квасилова, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было поддержано исполнительным комитетом городского совета. После вступления в силу нововведений пассажиры больше не смогут рассчитываться наличными в автобусах и троллейбусах.

А желающим предложат несколько вариантов безналичной оплаты. Тем, кто не пользуется банковскими картами или мобильными сервисами, будет доступно приобретение бумажного билета через специальные терминалы. После покупки его нужно обязательно валидировать во время поездки.

По информации городских властей , уже установлено 160 терминалов оператора электронного билета. В ближайшее время планируется смонтировать еще десять устройств у автовокзала, железнодорожной станции, автостанции «Чайка», рынка, а также на наиболее загруженных остановках. Отдельный пункт продажи обустроят в Квасилове.

В мэрии отмечают, что новая система оплаты проезда в Ровенской области призвана сделать расчеты более прозрачными и обеспечить полный электронный учет перевозок. Одновременно обновят порядок контроля и проверки оплаченных поездок.

Местные власти призывают жителей заблаговременно ознакомиться с новыми правилами, чтобы после запуска изменений избежать неудобств при пользовании общественным транспортом.

Ожидается, что новый формат расчетов поможет упростить использование общественного транспорта для большинства пассажиров.

Первые недели после введения новых правил станут адаптационным периодом жителей общины.

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