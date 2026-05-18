Новая система оплаты за проезд в Ровно заработает в полном объеме по завершении длительного тестового периода, сообщает Politeka.

Процесс модернизации городских перевозок начался в феврале 2025 года, когда первые устройства для регистрации поездок появились в коммунальных автобусах.

Позже оборудование стали устанавливать и в троллейбусах, привлекая к этому процессу как коммунальные, так и частные перевозчики.

По словам заместителя городского головы Евгения Иванишина, инвестором проекта выступила компания EasyPay, победившая в конкурсе.

Фирма взяла на себя расходы по приобретению, установке и обслуживанию валидаторов. Кроме того, транспорт оборудовали камерами видеонаблюдения: по одной установили в автобусах и по две в каждом троллейбусе.

Долгое время новая система оплаты за проезд в Ровно функционировала в режиме обучения, чтобы жители областного центра и соседних общин могли привыкнуть к использованию транспортных карт или банковских приложений.

С октября прошлого года город официально начал переходить на безналичные расчеты. Важным этапом стала выдача карт для льготников.

Начиная с мая прошлого года, более 50 000 получили такие документы.

Чтобы новая система оплаты за проезд в Ровно охватила весь рынок, частным перевозчикам, которые присоединились к программе до 31 декабря 2025 года, валидаторы предоставили бесплатно.

Штраф за поездку без билета составляет 20-кратную сумму от его стоимости. Кроме того, к проверкам будут привлекаться полиция, которая сможет оформлять административные взыскания непосредственно на месте.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какие цены теперь действительны.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: до какой суммы была повышена цена.

Также Politeka сообщала, Изменения в графике движения поездов в Ровенской области: что следует знать пассажирам