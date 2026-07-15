Графики отключения света в Николаевской области на 16 июля продлятся много часов.

Украинцам раскрыли, каковы плановые графики отключения света на 16 июля, которые продлятся в Николаевской области, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 16 июля продлятся из-за плановых и профилактических работ. При выполнении работ специалисты будут проверять состояние оборудования, устранять потенциальные неисправности и заменять изношенные элементы сети.

По информации АТ «Миколаївобленерго», с 9 до 17 часов вводятся плановые ограничения в селе Даныливка. Ограничения будут продолжаться только по отдельным адресам:

Зарична — 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81

Сонячна — 3, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 69, 77

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 44, 46

В этот же день плановые работы намечены и в селе Калабатыне. Здесь обесточения будут продолжаться с 09:00 до 17:00 и коснутся отдельных домов, расположенных по адресу:

Садова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Степова — 1, 2А, 4, 5, 7, 10, 11

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25

Графики отключения света в Николаевской области на 16 июля охватят часть населённого пункта Калынивка. Ограничения будут продолжаться с 9 до 17 часов на следующих улицах:

Калынова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26В, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Молодижна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50

Радисна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30

Садова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 54, 56, 58, 60

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49.

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