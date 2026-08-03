Подорожчання продуктів у Кіровоградській області триває, а моніторинг цін свідчить про поступове зростання вартості окремих товарів повсякденного попиту, пише Politeka.net.

За останній місяць подорожчали бакалія, фрукти та м'ясна продукція, хоча темпи змін у кожній категорії відрізняються.

Найбільший приріст серед представлених позицій продемонстрували апельсини преміум. Середня ціна кілограма досягла 77,55 гривні, що на 6 гривень більше, ніж на початку липня. У торговельних мережах вартість коливається від 70,10 до 84,99 гривні.

Помітне підвищення також зафіксували у бакалійній групі. Манка «Хуторок» у пакуванні 800 грамів зараз коштує в середньому 40,25 гривні. Залежно від магазину товар продають за ціною від 36,99 до 43,50 гривні, а за місяць середній показник зріс на 3,50 гривні.

Менш відчутна динаміка спостерігається на ринку свинини. Ребра наразі реалізують у середньому по 231,47 гривні за кілограм. У різних мережах ціна варіюється від 215,90 до 239,50 гривні, а приріст за останній місяць становить 1,83 гривні.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області залишається нерівномірним, адже окремі категорії демонструють більш активне зростання, тоді як інші змінюються поступово. Найбільшу динаміку цього разу показали фрукти, тоді як м'ясна продукція та бакалія дорожчають повільніше.

Експерти радять покупцям порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, оскільки різниця у вартості однакових товарів може бути суттєвою та дозволяє заощадити під час щоденних покупок. Аналітики зазначають, що подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від сезонної пропозиції, логістичних витрат і вартості енергоресурсів.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: хто саме має можливість її отримати

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: що потрібно знати бажаючим отримати допомогу