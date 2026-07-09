В начале июля супермаркеты продолжают пересматривать ценники на популярные продукты, снова заметно подорожание продуктов в Черкасской области, пишет Politeka.net.

Мониторинг стоимости свидетельствует, что по сравнению со средними показателями июня подорожала рыба, хлебобулочные изделия и колбасная продукция. При этом разница между ценами в отдельных торговых сетях остается значительной, что позволяет покупателям сэкономить при тщательном выборе магазина.

По данным Минфина, заметный рост зафиксирован в рыбном сегменте. Средняя цена патроны карпа в июле составляет 374,50 грн за килограмм, тогда как в июне она была 366,79. Таким образом, в месяц продукт подорожал на 7,71 гривен.

Дешевле потраченного карпа можно приобрести у Novus, где килограмм стоит 359. В Megamarket этот самый товар продают за 390, то есть на 31 грн дороже. Это еще раз демонстрирует, что даже на один и тот же продукт разница между торговыми сетями может быть достаточно ощутимой.

Не обошло подорожание продуктов в Черкасской области и хлебобулочные изделия. Пшеничный хлеб нарезанный весом 650 граммов в июле стоит в среднем 49,99 грн, тогда как в июне его средняя цена составляла 49,62. Рост пока незначителен — 37 копеек, однако он продолжает общую тенденцию постепенного повышения стоимости социально важных продуктов. Пока этот хлеб представлен в Novus, где его продают за 49,99.

Существенно выросли цены на колбасные изделия. Средняя стоимость вареной колбасы «Алан Врачебная» в июле составляет 482,86 грн за килограмм, тогда как в июне она равнялась 471,59. Таким образом, средняя цена увеличилась более чем на 11 гривен.

При этом разрыв между супермаркетами очень значительный. Дешевую колбасу предлагает Metro, где килограмм стоит 398,52 грн. В Auchan ее продают за 456,90, у Novus – за 529, а самое дорогое предложение зафиксировано в Megamarket – 547 за килограмм. Разница между самой дешевой и дорогой ценой превышает 148 гривен, что может существенно повлиять на расходы покупателей.

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