Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно также в Днепре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предлагать владельцы недвижимости, которые готовы приютить людей, вынужденных покинуть дома из-за войны, пишет Politeka.net.

Актуальные варианты сейчас есть в Кривом Роге, Днепре и Самаровском районе.

В Кривом Роге переселенцам предлагают двухкомнатный дом для двух жителей. Владельцы в первую очередь рассматривают возможность поселения матери с дочерью.

В нем есть ванна, бойлер, стиральная машина, центральная канализация и бытовая техника. За проживание и услуги платить не нужно.

Вместо этого хозяева просят периодически помогать пожилой женщине с несложными домашними делами.

Еще одно предложение доступно в селе Вольное Самаровского района. Там можно поселиться в отдельной комнате трехкомнатного дома. В нем есть газ, водопровод, летняя кухня и приусадебная территория.

От будущего жителя ждут посильной помощи родственнице владельцев по бытовым вопросам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно также в Днепре. Здесь предлагается отдельная комната в частном доме, где предусмотрены бытовые удобства и возможность питания.

Владельцы ожидают пособия по хозяйству, но конкретные обязанности планируют согласовать заранее.

Перед заселением следует подробно обсудить условия, продолжительность пребывания и перечень обязанностей. Также рекомендуется проверить актуальность объявления непосредственно перед договоренностью.

Список доступных предложений изменяется, а свободные помещения могут быстро находить жителей. Поэтому заинтересованным людям советуют не откладывать обращение.

Источник: Допомагай

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