Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает и консультационное сопровождение.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает социальное сопровождение, бытовую поддержку и услуги по уходу дома для людей, которым сложно самостоятельно справляться с повседневными делами, пишет Politeka.net.

Соответствующую программу реализует благотворительная организация "Каритас". Инициатива рассчитана на уязвимых граждан, которые из-за преклонного возраста, инвалидности, состояния здоровья или последствий войны нуждаются в посторонней поддержке.

Услуга доступна не только в Днепре. Работники также охватывают Краснополье, Старые Кодаки, Любимовку, Таромское и Подгородное.

Воспользоваться программой могут люди, живущие в собственных домах. Поддержку также оказывают жителям модульных городков, общежитий, коллективных центров и других мест временного пребывания, в частности, учреждений УТОС.

Одним из ключевых направлений есть помощь с самообслуживанием. Социальные работники способствуют выполнению ежедневных процедур гражданам, которые испытывают трудности из-за возраста или ограниченной подвижности.

Отдельно предусмотрено использование прачечной. Люди могут постирать одежду и постельные принадлежности с помощью стиральных и сушильных машин, после чего получить их чистыми и сухими.

Специалисты также следят за самочувствием подопечных. В случае необходимости они помогают организовать обращение в медицинские или другие необходимые службы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает и консультационное сопровождение. Специалисты помогают разобраться с документами, социальными выплатами и государственными услугами.

Для переселенцев предусмотрено сопровождение в органы соцзащиты и отделений Сбербанка. Такая поддержка необходима, в частности, при прохождении идентификации и оформлении пенсий или других выплат.

Сотрудники могут помочь с домашними делами, приобретением продуктов, медикаментов и необходимых товаров. Это особенно актуально для маломобильных людей.

При необходимости участникам временно предоставляют реабилитационные средства. Среди них — ходунки, костыли, кресла-туалеты и противопролежневые матрасы.

Программа также предусматривает обеспечение базовыми вещами для ежедневного использования.

Еще одно направление – психологическая поддержка. Специалисты работают с гражданами, пережившими сложные обстоятельства, помогая им преодолевать тревожность, стресс и последствия военных событий.

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