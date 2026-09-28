С 1 октября 2026 года в Харькове кубометр холодной воды с водоотведением обойдется примерно в 69,24 грн — в 2,8 раза больше, чем сейчас.

Тарифы на холодную воду и водоотведение в Харькове в этом октябре вырастут едва ли не больше всех среди коммунальных услуг. Об этом сообщает Новини.LIVE. Уже с 1 октября вступает в силу решение исполкома Харьковского горсовета №509, которым установлены новые цены на холодную воду и водоотведение для населения.

Заметнее всего изменится счет за холодную воду. Кубометр холодной воды без НДС будет стоить 40,524 грн, а водоотведение — 17,175 грн. С НДС это примерно 48,63 грн за кубометр воды и 20,61 грн за кубометр канализации.

То есть один кубометр воды вместе с водоотведением обойдется харьковчанам примерно в 69,24 грн. В горсовете объясняют: это в 2,8 раза больше действующего тарифа, а причина — рост расходов предприятия: подорожали электроэнергия, реагенты, материалы, ремонты и оплата труда.

Второй этап подорожания — уже с января

Повышение тарифа на воду в Харькове запланировано в два этапа. Второй этап вступит в силу с 1 января 2027 года: водоснабжение тогда вырастет до 57,504 грн за кубометр, а водоотведение — до 27,992 грн за кубометр. То есть следующий скачок будет еще заметнее.

Что в октябре не изменится

В отличие от холодной воды, остальные коммунальные тарифы для населения остаются без изменений. Горячая вода будет стоить 93,22 грн за кубометр, если полотенцесушитель подключен к системе централизованного горячего водоснабжения, и 86,32 грн за кубометр — если такого подключения нет.

Отопление для населения не дорожает: действуют тарифы на уровне 24 февраля 2022 года из-за действующего моратория на повышение цен в теплоснабжении. Газ для клиентов ГК «Нафтогаз Украины» остается на уровне 7,96 грн за кубометр с НДС, а электроэнергия — 4,32 грн за кВт·ч.

Кто будет платить больше и как пересчитают субсидию

Новый тариф касается прежде всего бытовых потребителей, которые пользуются централизованным водоснабжением и водоотведением в Харькове. Для тех, кто получает жилищную субсидию, в октябре стартует перерасчет на отопительный сезон — большинству помощь пересчитают автоматически, повторно подавать заявление не нужно.

Обращаться в Пенсионный фонд стоит только тем, кто оформляет субсидию впервые или чьи обстоятельства изменились. Для расчета субсидии отопительный сезон учитывают с 16 октября по 15 апреля: если документы подать с 1 октября по 30 ноября включительно, помощь могут назначить с начала отопительного периода.

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